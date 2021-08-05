 

Глава «Сириуса» предложила включить в программу ЕР государственно-частное партнерство в спорте

05.08.2021, 18:50, Новости дня
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В народную программу «Единой России» необходимо включить механизм государственно-частного партнерства в спорте, считает руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Такой механизм позволит обеспечить высокий уровень занятий для детей, в том числе с особенностями развития, грамотное выстраивание отношений государства и бизнеса позволило создать в Самарской области любительский футбольный чемпионат, в котором участвуют 100 команд, цитирует Шмелеву сайт ЕР.

«Можно сказать, что опыт Регулярной футбольной любительской лиги в Самарской области уже включен в народную программу «Единой России». Считаем необходимым распространить его по стране с учетом инфраструктуры в регионах. Это пример гармонизации образования: когда ребенок, который учится в школе приходит сюда и безопасно занимается спортом с тренером, имеющим высокий уровень подготовки. Вместе с тем, инфраструктуру используют профессиональные спортсмены», – сказала она.

Самарский пример, по словам Шмелевой, примечателен еще и тем, что спортивные объекты Регулярной футбольной любительской лиги приспособлены и для занятий детей с особенностями развития.

«Они получают бесценный опыт взаимодействия с тренерами, которые могут определить их судьбу. И, конечно, развитие такой практики ставит вопрос подготовки тренеров», – подчеркнула руководитель «Сириуса».

Шмелева в ходе посещения спортивных объектов напомнила также, что с 1 августа начала действовать программа налогового вычета за платные занятия спортом. Законодательно программу обеспечила фракция «Единой России».

«Это отдельная большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях», – сказала она, добавив, что предметом особого контроля станет включение спортивных секций в соответствующую нормативную базу в регионах.

В программе поездки  Шмелевой по Самарской области – посещение образовательных учреждений; работающего по модели «Сириуса» регионального центра «Вега»; встречи с молодыми учеными, педагогами, учащимися; знакомство с лучшими региональными практиками в сфере образования и науки.

Напомним, съезде «Единой России» по предложению президента Владимира Путина Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.



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