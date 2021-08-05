 

Военный источник опроверг сообщения о потерявшей ход российской подлодке

05.08.2021, 18:50, Новости дня
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Информация СМИ Дании о том, что российская атомная подлодка потеряла ход, не соответствуют действительности, сообщил военный источник.

«Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка «Орел» 30 июля 2021 года при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности», – рассказал он РИА «Новости».

По его словам, подлодка «Орел» прошла проливы в штатном режиме в составе отряда боевых кораблей Северного флота и «выполняет задачи по предназначению».

Ранее издание Deutsche Welle сообщило, что российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании. Российский атомоход дрейфовал со скоростью 1,5 узла в сторону датского берега. Корабль ВМФ Дании предложил помощь, от которой российские моряки отказались.



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