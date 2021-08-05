Ученые назвали 10 самых распространенных симптомов постковидного синдрома

После проведения продольного исследования CoVHORT стало известно, что люди, которые переболели умеренной или легкой формой коронавируса, испытывают постковидный синдром. Ученые, представляющие Университет меднаук Аризоны, назвали 10 самых распространенных симптомов этого явления.

По словам врачей, болезненное состояние у пациентов сохраняется на протяжении месяца после того, как приходит положительный тест на COVID-19. Развитие постковидного синдрома зафиксировали у 67% людей. Как отметила Мелани Белл, являющаяся ведущим автором исследования, это достаточно весомый аргумент для тех людей, которые не были вакцинированы. В случае, если произойдет заражение коронавирусной инфекцией, шансы на долгосрочные симптомы достаточно высокие.

Ученые перечислили самые частые симптомы, на который жалуются пациенты с постковидным синдромом. Многие люди ощущают «мозговой туман», усталость, беспокойство, одышку, заложенность носа и головные боли. Кроме этого, при постковидном синдроме изменяются вкус и запах, мучает бессонница, болят мышцы и суставы.

Источник: ufacitynews.ru