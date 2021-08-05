Селезнева встала на защиту Меньшикова после скандала с увольнениями

Между Олегом Меньшиковым, который является худруком Театра им. Ермоловой, и артистами назрела конфликтная ситуация. Он уволил около 20 сотрудников, однако на защиту режиссера встала актриса Наталья Селезнева.

Вдова Владимира Андреева отметила, что ее покойный супруг относился к Олегу Меньшикову с огромным уважением. Он ценил актерское мастерство, лидерские способности и добросовестный труд режиссера. Поэтому Владимир Андреев не видел другого приемника, кроме как Олега Меньшикова. 76-летняя артистка всегда поддерживала любимица своего мужа. Она не понимает, почему все ополчились на него. Звезда картины «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» уверена, что решение режиссера было обоснованным. По ее мнению, Олег Меньшиков увольняет только тех артистов, которые позволяют себе бездельничать и приходят в театр только за зарплатой.

В числе сотрудников, которых уволил худрук Театра им. Ермоловой, была дочь Анатолия Папанова Елена. Она отдала этой сцене почти половину своей жизни. Как отмечает издание «Глобалмск», когда старые роли артистки исчерпали себя, она пришла на разговор к Олегу Меньшикову. Он ответил, что не может предложить актрисе новые роли, так как коллектив для постановок набирают сами режиссеры, которые их ставят.