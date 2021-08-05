Euronews – Средиземноморье борется с мощными лесными пожарами на фоне аномальной жары

Страны Средиземноморья продолжают бороться с бушующими лесными пожарами на фоне аномально жаркого лета. На греческом острове Эвбея сотни жителей остались без крова после того, как пожар уничтожил их дома и подобрался к территории монастыря, а в Турции огонь захватил ТЭЦ с запасами угля. По словам пожарных, огонь очень сложно контролировать: из-за холмистой местности доступ ко многим очагам возгорания затруднён, передаёт Euronews.

Страны Средиземноморья пытаются справиться с мощными лесными пожарами, которые обрушились на них на фоне аномально жаркого лета. Вечером в среду огонь захватил теплоэлектростанцию в районе города Миляс в турецкой провинции Мугла.

Сильные ветры, часто меняющие направление, сделали пожар непредсказуемым и усложнили работу спасателей. Под звуки сирен ТЭЦ они эвакуировали жителей из соседнего города Орен на катерах.

Опасность возгорания ТЭЦ возникла еще за несколько дней до этого, пожарные рыли канавы вокруг комплекса построек и тушили мелкие языки пламени. Согласно заявлениям властей, с электростанции заранее увезли баки с водородным топливом и другие взрывоопасные вещества. Тем не менее внутри осталось несколько тонн бурого угля, который также может воспламениться.

Похожим образом ситуация развивается и в соседней Греции: на острове Эвбея огонь прошёл через несколько поселков, сгорело около 300 домов. Пламя добралось и до территории монастыря Святого Давида Старшего.

По словам пожарных, огонь сложно контролировать из-за холмистой местности: доступ ко многим очагам возгорания очень затруднён. Власти эвакуировали жителей из самых затронутых огнём районов, а других попросили очистить периметр вокруг своих домов от травы и сломанных веток.

МУЖЧИНА: Мы пытались при помощи шлангов намочить крышу и все внешние помещения, но приехала полиция и заставила нас покинуть дом. Всё произошло очень быстро, в последнюю минуту я отвязал собаку — теперь нигде не могу ее найти.

Кипр, Чехия, Франция и Нидерланды отправили на помощь Греции людей и технику. Среди борющихся с пожарами есть и российский самолет-амфибия.

Дата выхода в эфир 05 августа 2021 года.