Мнение: О непредвиденном возвращении в Советский Союз

Кто не хотел бы вернуться назад во времени, в благословенные времена Союза нерушимого! Когда деревья были выше, трава зеленее, цены ниже и плюс самое вкусное в мире мороженое по 7 копеек…

Ну вот. Мечты сбываются не только у «Газпрома».

Хотели цены, как в #СССР?

Извольте получить.

По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 886 тыс. руб. по итогам первого полугодия 2021 года. Эта сумма на 12,5% больше, чем за аналогичный период годичной давности.

Да, но причём тут Советский Союз, где инфляции не было?

Спокойно.

Всё дело в том, что теперь цена нового авто достигла примерно советского уровня. И стала, мягко говоря, такой же недоступной.

В #СССР новые «Москвичи» и «Жигули» стоили 7-8 тыс. руб. в разные годы. В среднем где-то 7200 в начале 1980-х, если верить ценам, указанным в лотерейных таблицах. Средневзвешенный же душевой доход тогда был 125 руб. на человека. То есть, когда тот не ел, не пил, не курил и ходил голым, мог накопить на машину за 58 месяцев честного труда.

Теперь медианный доход на душу населения – его брать честнее для сопоставлений, потому что на средний показатель очень сильно влияют сверхдоходы 0,1% граждан, а имущественное расслоение в современной России на порядок выше советского – где-то 32,5 тыс. руб. в месяц. Соответственно, при тех же вводных: не есть, не пить, не курить и ходить голым, скопить на авто получится… за те же 58 месяцев.

Бинго!

Цифры непостижимым образом сошлись. Доступность автомобилей вернулась к советским временам.

Ну а как же мороженое по 7 копеек, без ГМО, пальмового масла и прочей дряни?

А вот его вам никто не обещал. Ешьте, что дают, а то и этого не будет.

Ну как, довольны? Голосовать в сентябре за продолжение будете?

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