 

Антикоагулянты снижают риск попадания на ИВЛ у пациентов с умеренным течением COVID-18

05.08.2021, 18:02, Разное
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Новое исследование провели ученые из США, Канады, Германии, Индии и Великобритании, которые объединили усилия для того, чтобы получить максимально полные данные об эффективности применения антикоагулянтов для лечения госпитализированных пациентов. В частности, они сосредоточились на использовании профилактической и терапевтической доз гепарина у больных с умеренным и тяжелым течением COVID-19.

Начиная с апреля 2020 года 2,2 тысячи пациентов, рандомно разделенные на две группы, получали либо профилактическую, либо полную дозу гепарина в течение 14 дней. Промежуточные результаты исследования, полученные в декабре, показали, что терапевтическая доза антикоагулянтов не только не снижает риска потребности в искусственной вентиляции легких, но даже может навредить тяжелобольным пациентам — например, возможным кровотечением. В связи с этим исследование было приостановлено.

Однако через месяц обновленные результат продемонстрировали, что полные дозы гепарина могут быть полезны для пациентов с умеренным течением COVID-19, поэтому ученые решили возобновить наблюдения. Окончательный анализ данных исследования включал более 1 тысячи пациентов с тяжелыми осложнениями коронавирусной инфекции и свыше 2,2 тысячи — с умеренными. Как и прежде, половина пациентов получала антикоагулянтную терапию в профилактических дозах, половина — в лечебных. Наблюдения за участниками велись 21 день, в течение которых исследователи изучали эффективность разных доз гепарина в снижении потребности в ИВЛ.

Полная доза гепарина снизила риск ИВЛ у пациентов с умеренным течением COVID-19 на 98,6% по сравнению с больными той же группы, получавших профилактические дозы антикоагулянта. Кровотечение как побочный эффект было диагностировано у небольшого числа участников. Вместе с тем, у тяжелых больных антикоагулянты снизили вероятность тромбоза, однако никак не сказались на потребности в ИВЛ и не уменьшала срок госпитализации.

«Эти результаты представляют собой убедительный пример того, насколько важно стратифицировать пациентов с разной степенью тяжести заболеваниях. То, что может помочь одной подгруппе пациентов, может быть бесполезным или даже вредным для другой», — сообщили авторы исследования.



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