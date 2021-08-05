 

“Офигеть, с голыми сиськами в люди”, “Ну совсем откровенно”. Миша Романова показала голую грудь

05.08.2021, 18:00, Новости дня
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На обнародованных снимках певица запечатлена в золотистом мини-платье без бретелек с очень глубоким декольте, обнажающим голую грудь.

“Спасибо всем за поздравления”, – подписала она фото.

“Офигеть, с голыми сиськами уже нормально ходить в люди?” – отреагировали на откровенные снимки певицы пользователи сети.

“Ну что-то совсем откровенно, вы и так красивы”, – написали в комментариях поклонники.

“Соски на клее?” – поинтересовались фолловеры.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя артиста – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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