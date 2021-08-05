В Офисе генпрокурора Украины пообещали рассекретить материалы уголовного производства по Иловайскому котлу

Встреча Венедиктовой прошла накануне седьмой годовщины Иловайской трагедии.

“Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайск. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВСУ и других органов для принятия соответствующих решений”, – заявила Венедиктова.

В ОГП сейчас совершенствуют сайт ведомства, чтобы на нем был раздел об Иловайской трагедии, отметила генпрокурор Украины.

Расследование Иловайского котла ведется по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе должностными лицами из числа руководства антитеррористической операцией, сообщили прокуроры.

В ходе расследования удалось допросить более 900 потерпевших и свидетелей, а также исследовать более 1,6 тыс. боевых документов. Материалы уголовного дела составляют более 300 томов, более 70 из них – с грифом ограниченного доступа, добавили в ОГП.

“На сегодня сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ и бывшему начальнику главного управления Генерального штаба ВС РФ, который сейчас является заместителем министра обороны РФ. Кроме того, на этой неделе к уголовной ответственности привлечены еще два российских генерала, которым сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством”, – напомнили в ведомстве.

Контекст:

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.

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