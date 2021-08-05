Дочь убитого мэра Кременчуга Бабаева: За убийство судьи заплатили $10 тыс., и по решению ЕСПЧ стрелок получит €5 тыс. компенсации. Это справедливость?

“Защита подозреваемых давит на то, что условно пожизненное – это 15 лет. По закону Савченко один год в СИЗО засчитывается за два в заключении. Вот они и требуют: выпускайте, мол, подозреваемые отсидели свой срок. Уже к началу следующего года. При этом они будут спокойно гулять по городу, а суды еще долго могут рассматривать дело. Приговора в таких условиях можно ждать годы”, – рассказала Шляхова.

Она отметила, что отпустить подозреваемых в убийстве без наказания означает подорвать основы безопасности в государстве.

“Как нам дальше жить, понимая, что справедливости нет, что борьба за справедливость может стоить жизни? А цена жизни, выходит, копеечная. Заказчик заплатил за убийство 35-летнего судьи, который достойно и честно выполнял свои обязанности, $10 тыс. И, знаете, адвокаты подозреваемых обратились в Европейский суд по правам человека, и за то, что правосудие затягивается, государство Украина по решению ЕСПЧ должно им выплатить компенсацию. То есть стрелявший в моего отца и в судью человек получит еще €5 тыс. Это справедливость?” – заявила собеседница.

Дочь мэра Кременчуга Бабаева: Защита давит, что по закону Савченко подозреваемые в убийстве моего отца уже отсидели свой срок в СИЗО. Полный текст интервью

Контекст:

Бабаев был убит 26 июля 2014 года рядом со своим домом в Кременчуге. По данным милиции, преступники, убившие Бабаева, сделали три выстрела и уехали с места преступления на машине ВАЗ белого цвета.

3 сентября того же года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заказчика убийства задержали. Он заплатил исполнителям $70 тыс.

Один из четырех обвиняемых – собственник кременчугской телекомпании “Визит” Александр Мельник. Следствие считает, что он является организатором заказного убийства Бабаева, а также судьи Автозаводского суда Александра Лободенко. Поэтому эти дела были объединены в одно.

По данным “Кременчук Today”, 15 октября 2019 года Гадячский районный суд вынес первый приговор по делу об убийствах Бабаева и Лободенко. Один из исполнителей преступления Игорь Пасечный, который решил сотрудничать со следствием, признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы. Остальные обвиняемые остаются под стражей.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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