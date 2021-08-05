Эксперты раскритиковали защитные качества TPM-модуля

Ранее, напомним, американская компания Microsoft заявляла, что на устройствах, в которых будет установлена операционная система Windows 11, обязательна установка модуля TPM. Он якобы и должен обеспечить максимальную безопасность компьютеров.

Эксперты решили проверить данное утверждение и пришли к неутешительному выводу. По их мнению, такой модель может создавать лишь иллюзию безопасности, а не безопасность в прямом смысле слова.

Эксперименты проводились на ноутбуках Lenovo. Устройство без указанного модуля и с ним демонстрировали на практике одну и ту же степень защищенности. Таким образом, предложение использовать TPM, в лучшем случае, не самым удачным маркетинговым ходом.