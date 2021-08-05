Ученые обнаружили указывающий на риск развития смертельного осложнения COVID-19 маркер

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05.08.2021, 17:56, Новости дня
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Предсказать вероятность развития опасного осложнения COVID-19 – цитокинового шторма – можно по уровню в крови белка галектина-9, чем его больше, тем выше вероятность негативных последствий, к такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале mBio.

Ученые Университета Альберты в Канаде определили, что в плазме крови заболевших коронавирусом серьезно повышается уровень белка галектина-9 (Gal-9), который участвует в процессе высвобождения цитокинов и развитии главного смертельного осложнения инфекции – цитокинового шторма. Как выяснили авторы работы, чем его больше,  тем выше вероятность развития опасной иммунной реакции. Исследователи считают, что по уровню галектина-9 можно с точностью 95% отличить инфицированного SARS-CoV-2 от здорового.

«Наши результаты предполагают, что Gal-9 является важным фактором, способствующим синдрому высвобождения цитокинов. Следовательно, подваление активности Gal-9 может служить полезным терапевтическим подходом, подавляя гипериммунную активацию у пациентов с COVID-19», – говорится в работе, пишет Dоктор Питер.

Исследователи измерили уровень белка галектина в плазме 120 зараженных коронавирусом пациентов и 59 здоровых. Выяснилось, что у инфицированных он значительно выше по сравнению с контрольной группой. Также они сравнили уровень этого белка у пациентов с разной степенью тяжести болезни: у тяжелых он был намного выше, чем у легких. Большой разницы между мужчинами и женщинами по концентрации белка ученые не обнаружили: ни в целом, ни при разделении по тяжести течения инфекции. Кроме того, выяснилось, что в разные периоды болезни уровень меняется – он постепенно снижается ближе к выздоровлению.

В работе отмечается, что повышение уровня Gal-9 в плазме ранее уже было обнаружено у пациентов с другими вирусными инфекциями – превышение нормы бывает при ВИЧ, вирус-ассоциированной карциноме, гепатитах B и C, лихорадке денге. Однако у заболевших коронавирусом он повышался еще значительнее.

Ранее международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства.



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