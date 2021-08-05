Пожар на Киевском вокзале в Москве потушили

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05.08.2021, 17:56, Новости дня
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Пожар на цокольном этаже Киевского вокзала в Москве потушен, пассажиры и работники Киевского вокзала в Москве были эвакуированы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Горели вещи и мебель на площади 25 кв. метров, передает ТАСС.

«Объявлена ликвидация пожара на площади 25 кв. метров. Происходило загорание мебели и личных вещей», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ рассказали, что информация о пожаре поступила в 17.12 мск.

«На цокольном этаже здания происходило загорание личных вещей на общей площади около 25 кв. метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 17.42 загорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону загорелся жилой дом, пожару присвоили третий уровень сложности.



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