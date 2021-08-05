 

В МИД ответили на вопрос об эвакуации россиян из Турции

05.08.2021, 17:56, Новости дня
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Министерство иностранных дел на данный момент пока не прорабатывает вопрос эвакуации российских граждан из Турции в связи с пожарами, сообщили в ведомстве.

«В настоящее время властями Турецкой Республики принимаются все необходимые противопожарные меры для обеспечения безопасности иностранных туристов», – цитирует сообщение МИД РИА «Новости».

Там пояснили, что главные курортные провинции Анталья и Мугла контролируют соответствующие службы, они находятся вне зоны риска.

«Вопрос об эвакуации отдыхающих россиян с территории Турецкой Республики МИД РФ на сегодняшний день не прорабатывается», – заключили в ведомстве.

Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.



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