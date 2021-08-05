Дава не исключает, что может влюбиться в участницу «ДОМа-2»

В начале лета Давид Манукян стал ведущим реалити-шоу «ДОМ-2». Недавно он признался, что не против завести романтические отношения с понравившейся ему участницей телестройки.

По словам 28-летнего блогера, ему нравится его новое занятие. На проекте экс-возлюбленный Ольги Бузовой получает бесценный опыт общения, а также многое замечает как человек, который стремится построить отношения. Давид Манукян часто видит, как необходимо поступить участникам реалити-шоу, поэтому убежден, что становится хорошим теоретиком. Полученные знания он планирует применять на личной практике. Он отметил, что пока одинок, но не исключает тот факт, что может влюбиться на «ДОМе-2». Дава осознает, что является телеведущим данного проекта и обязан соблюдать субординацию. Однако рэпер признает, что является живым человеком, у которого есть определенные чувства.

В конце июля поклонники начали подозревать Давида Манукяна в романе с Яной Захаровой. Звезда «ДОМа-2» вернулась больше месяца назад на съемочную площадку. Блогер пригласил всех девушек проекта, которые не в отношениях, прокатиться на яхте. После этого он позвал на «свидание без камер» именно Яну Захарову.

Источник: www.vokrug.tv