CNN – ВОЗ призвала богатые страны поумерить пыл с ревакцинацией — пока прививки не получат бедные государства

Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны временно отказаться от ревакцинации, так как в то время, как граждане в развитых государствах получают уже третью дозу прививки, до некоторых бедных регионов мира эти препараты пока просто не дошли, передаёт CNN. Как отмечает канал, пока COVID-19 не удастся искоренить во всех частях света, никто не может чувствовать себя в безопасности, так как этот вирус имеет свойство мутировать.

Коронавирусом уже заразилось 200 миллионов человек по всему миру. Недавний всплеск заболеваемости был во многом обусловлен крайне заразным штаммом «дельта», а системы здравоохранения вновь оказались под давлением. Более 40 процентов всех случаев заболевания приходятся на тройку стран: США, Индию и Бразилию. С момента начала пандемии вирусом заразилось почти 3 процента мирового населения. В глобальном масштабе низкие темпы вакцинации по-прежнему остаются проблемой: лишь около 15 процентов мирового населения прошло полный процесс иммунизации. Между тем пропасть в плане показателей вакцинации между странами с высоким и низким уровнем дохода становится всё глубже. Всемирная организация здравоохранения призвала остановить ревакцинацию от COVID на срок два месяца, так как она хочет, чтобы люди по всему миру получили первую дозу раньше, чем граждане богатых стран начали прививаться уже в третий раз. Подробнее в репортаже корреспондента CNN Ларри Мадово из Найроби.

ЛАРРИ МАДОВО, корреспондент CNN: Я заметил рост спроса на вакцины здесь, в Кении, а также в целом на континенте, в то время как всё большее количество африканских стран отчитывается о новых случаях заболевания штаммом «дельта». Я был в прививочном центре в Найроби, где некоторые люди рассказали мне, что поняли, что должны сделать прививку, так как они увидели сообщения о значительном количестве случаев заболевания штаммом «дельта» в этой местности. Вот только здесь, в Кении — как и в основном на континенте, — достаточного количества доз просто нет.

Именно об этом и говорит ВОЗ. Пока что по всему миру ввели 4 миллиарда доз, однако 80 процентов от их числа приходятся на страны с высоким уровнем дохода, в то время как бедным странам этих препаратов не хватает.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, генеральный директор ВОЗ: Я понимаю опасения всех правительств и их стремление защитить от штамма «дельта» собственных граждан. Но мы не можем и не должны мириться с тем, что страны, которые уже использовали значительную долю мирового запаса вакцин, будут применять их в ещё больших объёмах, в то время как народы мира, находящиеся в наиболее уязвимом положении, остаются без защиты.

ЛАРРИ МАДОВО: По сути, ВОЗ обратилась к богатым странам с просьбой поумерить свой пыл в плане ревакцинации до тех пор, пока хотя бы 10 процентов населения в каждой стране не пройдут вакцинацию. Однако к сентябрю большинство африканских стран, например, до этой планки не дотянут. Основная проблема здесь в том, что богатые страны выступают крупнейшими производителями, потребителями и дарителями вакцин от коронавируса. До тех пор, пока COVID не удастся искоренить в этой части мира, никто не может чувствовать себя в безопасности, так как вирус мутирует, а новые штаммы найдут дорогу во все уголки земли. Так что речь по-прежнему идёт о глобальной проблеме, хотя многие в Африке и не считают, что в этом плане мы все сидим в одной лодке.

Ларри Мадово, CNN, Найроби.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 августа 2021 года.