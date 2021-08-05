WSJ – ЕС открыл границы для американцев, но так и не дождался от них взаимности

Чиновники ЕС рекомендовали странам-членам открыть границу для американских туристов, рассчитывая на ответный аналогичный шаг Вашингтона. Но в Штатах европейских туристов по-прежнему не ждут и теперь в Евросоюзе грозятся пересмотреть своё решение, пишет The Wall Street Journal.



Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала США как можно скорее снять запрет на въезд для туристов из Евросоюза. Как отмечает The Wall Street Journal, если этого не произойдёт в ближайшие недели, то и американским туристам могут вновь запретить приезжать в Европу из-за пандемии.

Так, в июне ЕС рекомендовал своим членам разрешить американцам с прививкой и без неё приезжать на свою территорию, но окончательное решение оставалось за властями конкретных стран. Но европейские чиновники пересматривают список стран, из которых можно приезжать в Европу, раз в две недели. И учитывая, что в США растёт распространение «дельта»-штамма, велика вероятность, что до конца лета непривитым туристам снова закроют въезд.

В Белом доме на это ответили, что сохранят ограничения потому, что распространяется индийский штамм и в США растёт число заражённых. Но заверили, что работа по открытию туризма ведётся. В частности, США планируют открыть границу для тех иностранцев, кто полностью привит.

При этом другие страны ужесточили свои правила в отношении американских туристов. Так, Израиль заявил, что с 11 августа будет отправлять туристов из США и некоторых других стран в карантин как минимум на семь дней, даже если у них есть прививка или если они переболели коронавирусом.

Разрешение ЕС на въезд для американских граждан было одной из мер по улучшению отношений между Брюсселем и Вашингтоном после прихода к власти Джо Байдена. Европейские чиновники говорили, что команда Байдена в ответ обещала тоже снять запрет на поездки для европейцев. Но этого так и не случилось. Европейцы были озадачены, отмечает автор статьи, и этот вопрос подняла Ангела Меркель во время своего визита в Вашингтон.

Впрочем, некоторые страны ЕС настаивают, что границы для неевропейцев должны оставаться открытыми. Для таких стран, как Греция, Италия, Испания, туризм играет важнейшую роль в экономике. Они уже сильно пострадали от пандемии. На данный момент в ЕС могут въехать представители 22 зарубежных стран.

И как только ЕС стали пускать американцев, они активно поехали в Европу. Заполняемость рейсов из США в Испанию и Португалию выросла на 75-77%. За июль из США в страны ЕС было продано всего около 1,16 миллионов билетов, это на 34% выше июньского показателя. В главных туристических направлениях мира оборот вырос почти до допандемийных значений, но полного восстановления эксперты ожидают только через два-три года.

В ЕС решают, кого пускать на свою территорию, а кого нет, основываясь на обстановке со здравоохранением в той или иной стране, плюс берут во внимание принцип взаимности. Так, например, ЕС сохраняет рекомендацию не пускать туристов из Китая, поскольку Китай не пускает к себе европейцев, пишет The Wall Street Journal.