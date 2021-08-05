 

В ЦИК РФ предложили ввести допустимый лимит на ошибки при подсчете голосов

05.08.2021, 17:51, Разное
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выступила с идеей разрешить членам УИКов подсчитывать голоса на выборах приблизительно.

По ее словам, на одном участке обычно голосует несколько тысяч избирателей, и точный подсчет практически невозможен. В таком случае разрешенное отклонение в 200-300 бюллетеней облегчит жизнь комиссиям и не исказит результаты волеизъявления граждан.

В Госдуме инициативу Памфиловой поддержали. Председатель комитета по государственному строительству Павел Крашенинников заявил, что изменения в избирательное законодательство может быть внесено в ближайшие дни, если инициатива будет поддержана действующими парламентскими фракциями.

– Несмотря на то, что седьмой созыв Госдумы уже завершен, законопроект будет принят, если граждане сочтут его важным и нужным, – заявил он.

Свою позицию высказал и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он заявил, что допустимый лимит на ошибки значительно сократит время подсчета бюллетеней, чем усложнит западным СМИ возможность дестабилизировать обстановку в стране: “Они только начнут делать какие-то вбросы, а у нас уже всё посчитано”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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