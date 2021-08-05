 

В Госдуме предложили выдавать бедным гражданам сертификаты на еду и лекарства

05.08.2021, 17:48, Разное
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Бедным гражданам и россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, могут начать выдавать сертификаты на еду и лекарства. С такой идеей выступили в Госдуме России.

Один из авторов инициативы – депутат Ярослав Нилов – отметил, что номинальная стоимость сертификата должна быть не ниже 30% прожиточного минимума, который в настоящее время составляет 11 653 рубля. Согласно документу, пользоваться ими можно будет только в аптеках и магазинах, имеющих соответствующие договорённости с органами власти, сообщает телеканал “360”.



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