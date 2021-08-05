 

Российские летчики выполняют миссии в Сирии с использованием американских систем GPS

05.08.2021, 17:42, Разное
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Навигационные системы американской компании Garmin установлены в кабинах  истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВВС РФ в Сирии. 

Dan Arkin | 3/08/2021 

By Vitaly V. Kuzmin – http://vitalykuzmin.net/?q=node/615, CC BY-SA 4.0, 

Летчики-истребители ВВС РФ используют американские системы GPS в боевых вылетах в Сирии. Об этом сообщил в соцсетях российский политик Виктор Алкснис, сам бывший летчик-истребитель ВВС России.  

Алкснис обратил внимание на недавние фотографии, показывающие, что американские системы GPS, произведенные компанией Garmin, были установлены в кабинах истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Сирии, и что российские летчики используют эти приемники во время боевых действий на севере Сирии для помощи сирийским ВВС. 

Эксперты подтвердили сайту Defense Blog, что системы действительно были приемниками GPS, произведенными Garmin, и что русские, возможно, установили их в своих самолетах на случай, если их навигационные системы не работают. Компания Garmin сообщает, что ее приемник предоставляет пилоту точные данные о навигации и местоположении даже в  условиях тяжелой  облачности  или  полета  в  глубоких каньонах.



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