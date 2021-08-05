Российские летчики выполняют миссии в Сирии с использованием американских систем GPS

Навигационные системы американской компании Garmin установлены в кабинах истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВВС РФ в Сирии.

Dan Arkin | 3/08/2021

By Vitaly V. Kuzmin – http://vitalykuzmin.net/?q=node/615, CC BY-SA 4.0,

Летчики-истребители ВВС РФ используют американские системы GPS в боевых вылетах в Сирии. Об этом сообщил в соцсетях российский политик Виктор Алкснис, сам бывший летчик-истребитель ВВС России.

Алкснис обратил внимание на недавние фотографии, показывающие, что американские системы GPS, произведенные компанией Garmin, были установлены в кабинах истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Сирии, и что российские летчики используют эти приемники во время боевых действий на севере Сирии для помощи сирийским ВВС.

Эксперты подтвердили сайту Defense Blog, что системы действительно были приемниками GPS, произведенными Garmin, и что русские, возможно, установили их в своих самолетах на случай, если их навигационные системы не работают. Компания Garmin сообщает, что ее приемник предоставляет пилоту точные данные о навигации и местоположении даже в условиях тяжелой облачности или полета в глубоких каньонах.