 

Суд избрал нотариусу запрет определенных действий по делу о сделках с квартирами Баталова

05.08.2021, 17:34, Новости дня
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Хамовнический суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий нотариусу Дмитрию Бублию, его обвиняют в мошенничестве при оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении нотариуса города Москвы Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, меру пресечения в виде запрета определенных действий», – приводит сообщение ТАСС.

Напомним, уголовное дело по статьям о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями было заведено против нотариуса, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи Алексея Баталова.

Ранее стало известно, что договор с квартирами и договор о пожизненном содержании, заключенные актрисой Натальей Дрожжиной с дочерью советского артиста Алексея Баталова Марией, расторгнут судом.

Основанием для иска были результаты проверки прокуратуры ЦАО Москвы, в ходе которой было установлено, что вдова актера, действовавшая от имени дочери – Марии Баталовой, под влиянием обмана подписала договоры пожизненного содержания с иждивением, предметами которых являются принадлежащие дочери 1/3 доли в праве собственности на квартиру площадью 54,7 квадратных метра.

Дрожжина на основании этих договоров приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости.

Также под контролем прокуратуры находится расследование уголовного дела по мошенничеству с имуществом семьи Баталова. По материалам дела, вдова и дочь известного актера обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.



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