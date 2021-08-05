В РФ запретят установку сотовых станций зарубежного производства

В РФ с 2023 года будет разрешена установка базовых станций сотовой связи LTE только российского производства, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Когда мы решение ГКРЧ принимали (о продлении разрешений на использование сетей 4G – прим. ВЗГЛЯД) мы ввели очень жесткое ограничение на поставку начиная с 2023 года сети связей зарубежных базовых станций. То есть фактически с 1 января 2023 года на сети связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции», – отметил Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает РИА «Новости».

По словам министра, с двумя производителями такого оборудования российские власти договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам.

Путин отметил, что нужно поддерживать российских производителей такого оборудования и создать конкурентную среду.

Ранее в министерстве заявили, что более 1 тыс населенных пунктов в РФ в 2021 году получат мобильную связь, соответствующее соглашение по программе устранения цифрового неравенства подписали Минцифры и Ростелеком.