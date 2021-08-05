Фигурантов дела о продаже детей отправили в СИЗО из-под домашнего ареста

Первый апелляционный общей юрисдикции суд отправил фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей из-под домашнего ареста в СИЗО, решение вступило в силу, сообщили в пресс-службе суда.

Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобу прокурора на постановление Мосгорсуда о домашнем аресте Лилии Панаиоти, Юлианы Ивановой, Тараса Ашиткова, Владислава Мельникова, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

«Судебная коллегия определила: постановление Московского городского суда отменить, удовлетворить частично ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на три месяца. Панаиоти, Иванову, Ашиткова, Мельникова взять под стражу в зале суда», – добавила она.

Заседание проводили в закрытом режиме, так как в деле есть информация о несовершеннолетних детях.

В конце июля Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Адвокат Игорь Трунов сообщал, что следствие обвиняет всех фигурантов дела в 11 эпизодах продажи младенцев.