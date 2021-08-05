 

Дорого и сексуально: Кайли Дженнер представила особенную коллекцию косметики

05.08.2021, 17:12, Разное
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Совсем скоро, 10 августа, реалити-звезде и бизнеследи Кайли Дженнер исполнится 24 года. Это событие она наверняка отметит масштабно, но позвать на праздник абсолютно всех желающих явно не сможет. Но утешительный приз для поклонников Кайли приготовила заблаговременно – создала специальную коллекцию для своего косметического бренда  Kylie Cosmetic.

Кайли ДженнерПредставила продукты, по традиции, смело и эффектно – сначала облилась золотом и позировала топлес, а затем облачилась в комплект из 24-каратного золота, состоящий из бикини и мини-юбки. Цена такого комплекта, автором которого выступила дизайнер Наталья Феднер, 5071 доллар (примерно 370 тысяч рублей).

Коллекция 24K Birthday Collection поступит в продажу уже 10 августа, в мой день рождения! Не могу дождаться, когда и вы испытаете совершенно новый хайлайтер для тела, которым я покрыта на этом снимке,

– написала в Instagram Кайли. Помимо хайлайтера для тела, в линию 24K Birthday Collection вошли блески для губ, хайлайтеры для лица, сияющее молочко для тела, палетки теней для век и другие продукты.

Кайли Дженнер



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