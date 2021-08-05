 

Политолог назвал три признака скорого удара Запада по Белоруссии и Лукашенко

05.08.2021, 17:02, Разное
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Российский политолог Сергей Марков назвал три признака скорого удара по Белоруссии и ее президенту. РФ уже сейчас необходимо готовить авральный план для экстренных мер для спасения ситуации с Лукашенко и братским государством.
В последнее время отношение Запада к Белоруссии обострилось и стало максимально жестким. Все это может закончиться сокрушительными ударами как по самой стране, так и ее лидеру Александру Лукашенко. Об этом пояснил в Сети российский политолог Сергей Марков, назвав три очевидных признака подготовки США и Европой скорого прямого столкновения с Белоруссией. В первую очередь, это смерть одного из лидеров белорусской диаспоры на Украине. Труп Виталия Шишова нашли накануне повешенным в одном из киевских парков после его исчезновения во время утренней пробежки. Этот факт Запад будет использовать для нападок на Лукашенко, обвиняя его в якобы организации убийства.

Также необходимо учитывать скандал на Олимпиаде в Токио, во время которой легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала олимпийский комитет Белоруссии за неудовлетворительную, на ее взгляд, подготовку сборной. После негативного спича спортсменка отказалась возвращаться на родину, позже к ней присоединилось еще двое легкоатлетов. По мнению главы Института политических исследований, это также свидетельствует о кампании по формированию негативного имиджа Белоруссии и ее президента.

И третьим фактором, говорящий о подготовке Западом скорого удара по Александру Лукашенко, является литовский кризис с мигрантами. Как известно, на днях у границ Евросоюза был обнаружен труп одного из выходцев из стран Востока. Официальный Вильнюс сразу же назвал виновными в трагедии белорусскую сторону. Далее можно ожидать от США и Евросоюза перевода перечисленных конфликтов на новый уровень. Поэтому, уверен Сергей Марков, властям РФ нужно будет уже сейчас подготовить авральные планы для экстренного реагирования на ситуацию вокруг братского государства.

Источник: newinform.com



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