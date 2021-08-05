Дадут ли стратегическому инвестору Апраксина двора зеленый свет?
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Инвестор
готов взяться за реконструкцию Апраксина двора и выделить более 5 млрд рублей
на восстановительные работы, однако в связи с необходимостью внести в
законодательство Петербурга изменения точных сроков начала реализации проекта
пока нет. Когда поправки будут внесены и будет ли это сделано, власти
умалчивают, как предпочитают и не давать комментариев о судьбе исторического
объекта.
Еще осенью 2017 года
местные власти одобрили
проект реновации территории, разработанный “Студией 44” Никиты Явейна для
концерна “Питер”, а в 2018 году инвестиционно-строительная компания “Апраксин
Двор”, входящая в ГК “КЦ Питер”, стала стратегическим инвестором Апраксина
двора. Но дальше эскизного плана и разговоров дело не пошло. Основная загвоздка
– необходимость внести изменения в законы, чтобы приступить к восстановительным
работам.
“Сейчас о точных сроках
реализации проекта сказать трудно. Это связано в первую очередь с
необходимостью внесения корректировок в законодательство Петербурга. Вопрос
касается возможности предоставления объектов стратегическому инвестору. Другими
словами, корректировки нужны, чтобы Петербург имел полное право передать 21
городское здание целевым назначением стратегическому инвестору”, – говорит
заместитель генерального директора компании-инвестора Владимир Пауков.
По нынешним правилам
передать инвестору объекты культурного наследия можно через торги, поправки
позволят осуществить это целевым способом — в рамках преференции. Власти
опасаются, что после принятия поправок город может лишиться права на
исторический комплекс, стратегический инвестор в свою очередь не имеет полной
гарантии, что при проведении торгов объект достанется именно ему.
В марте прошлого года
губернатор Александр Беглов направил письмо в ЗакС с просьбой отложить принятие
поправок в закон СПб № 282-43 “О порядке предоставления объектов недвижимости,
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции
и приспособления для современного использования”, аргументируя тем, что в них
не прописаны гарантии инвесторов по выполнению обязательств.
В связи со множеством
бюрократических проволочек и невозможности прийти к единому механизму ИСК “Апраксин Двор” пока не может начать восстановительные работы, а город уже
третий год затягивает передачу объекта.
По плану после передачи
городских зданий стратегическому инвестору по соглашению начинается
приспособление их под современное использование; собственники, владеющие помещениями в
корпусах совместно с городом, получают здание для реконструкции исключительно в
рамках единой концепции развития; владельцы, которые имеют объекты в полной
частной собственности, восстанавливают их за свой счет.
“Единственно правильное
решение по Апраксину двору – привлечь заинтересованного инвестора, который
возьмет на себя обязательства по согласованию и преобразованию всей территории,
и наделить его полномочиями по распоряжению объектами собственности Петербурга.
Развитие со стороны городской структуры, очевидно, сдерживается недостаточным
финансированием”, – считает
генеральный директор Colliers в Петербурге Андрей Косарев.
Невооруженным глазом
видно, что Апраксин двор необходимо начать восстанавливать как можно скорее,
эксперты при этом считают, что наилучший подход – заниматься реставрацией комплексно.
Сегодня Апраксин двор
насчитывает 55 объектов культурного наследия, которые день за днем стремительно
разрушаются. По оценкам специалистов, из-за нелегальной торговли, которая
десятилетиями процветает на рынке, и миллиардных оборотов контрафактных товаров
бюджет Петербурга недополучает ежегодно сотни миллионов рублей.
Профильные комитеты
Смольного не привлекают к восстановлению объекта инвесторов, готовых вложить
средства в реконструкцию комплекса и приспособить объект под современное
использование. Чиновники пока не дали комментариев по поводу своих планов и
договоренностей с инвестором.
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