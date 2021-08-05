Дадут ли стратегическому инвестору Апраксина двора зеленый свет?

Инвестор

готов взяться за реконструкцию Апраксина двора и выделить более 5 млрд рублей

на восстановительные работы, однако в связи с необходимостью внести в

законодательство Петербурга изменения точных сроков начала реализации проекта

пока нет. Когда поправки будут внесены и будет ли это сделано, власти

умалчивают, как предпочитают и не давать комментариев о судьбе исторического

объекта.

Еще осенью 2017 года

местные власти одобрили

проект реновации территории, разработанный “Студией 44” Никиты Явейна для

концерна “Питер”, а в 2018 году инвестиционно-строительная компания “Апраксин

Двор”, входящая в ГК “КЦ Питер”, стала стратегическим инвестором Апраксина

двора. Но дальше эскизного плана и разговоров дело не пошло. Основная загвоздка

– необходимость внести изменения в законы, чтобы приступить к восстановительным

работам.

“Сейчас о точных сроках

реализации проекта сказать трудно. Это связано в первую очередь с

необходимостью внесения корректировок в законодательство Петербурга. Вопрос

касается возможности предоставления объектов стратегическому инвестору. Другими

словами, корректировки нужны, чтобы Петербург имел полное право передать 21

городское здание целевым назначением стратегическому инвестору”, – говорит

заместитель генерального директора компании-инвестора Владимир Пауков.

По нынешним правилам

передать инвестору объекты культурного наследия можно через торги, поправки

позволят осуществить это целевым способом — в рамках преференции. Власти

опасаются, что после принятия поправок город может лишиться права на

исторический комплекс, стратегический инвестор в свою очередь не имеет полной

гарантии, что при проведении торгов объект достанется именно ему.

В марте прошлого года

губернатор Александр Беглов направил письмо в ЗакС с просьбой отложить принятие

поправок в закон СПб № 282-43 “О порядке предоставления объектов недвижимости,

находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции

и приспособления для современного использования”, аргументируя тем, что в них

не прописаны гарантии инвесторов по выполнению обязательств.

В связи со множеством

бюрократических проволочек и невозможности прийти к единому механизму ИСК “Апраксин Двор” пока не может начать восстановительные работы, а город уже

третий год затягивает передачу объекта.

По плану после передачи

городских зданий стратегическому инвестору по соглашению начинается

приспособление их под современное использование; собственники, владеющие помещениями в

корпусах совместно с городом, получают здание для реконструкции исключительно в

рамках единой концепции развития; владельцы, которые имеют объекты в полной

частной собственности, восстанавливают их за свой счет.

“Единственно правильное

решение по Апраксину двору – привлечь заинтересованного инвестора, который

возьмет на себя обязательства по согласованию и преобразованию всей территории,

и наделить его полномочиями по распоряжению объектами собственности Петербурга.

Развитие со стороны городской структуры, очевидно, сдерживается недостаточным

финансированием”, – считает

генеральный директор Colliers в Петербурге Андрей Косарев.

Невооруженным глазом

видно, что Апраксин двор необходимо начать восстанавливать как можно скорее,

эксперты при этом считают, что наилучший подход – заниматься реставрацией комплексно.

Сегодня Апраксин двор

насчитывает 55 объектов культурного наследия, которые день за днем стремительно

разрушаются. По оценкам специалистов, из-за нелегальной торговли, которая

десятилетиями процветает на рынке, и миллиардных оборотов контрафактных товаров

бюджет Петербурга недополучает ежегодно сотни миллионов рублей.

Профильные комитеты

Смольного не привлекают к восстановлению объекта инвесторов, готовых вложить

средства в реконструкцию комплекса и приспособить объект под современное

использование. Чиновники пока не дали комментариев по поводу своих планов и

договоренностей с инвестором.