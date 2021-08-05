 

Володин представляет Россию на инаугурации президента Ирана

05.08.2021, 16:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

5 августа в Тегеране пройдет церемония инаугурации избранного президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси. По поручению российского лидера Владимира Путина в исламскую республику направлена делегация во главе с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Спикер ГД уже провел переговоры с Раиси и передал ему приветствие от Путина.

Володин обсудил с иранским лидером вопросы развития двусторонних отношений и межпарламентского взаимодействия государств. На встрече с Раиси председатель ГД особо подчеркнул, что Россия придает большое значение развитию отношений с Ираном. В свою очередь глава исламской республики передал слова благодарности президенту России Путину.

Кроме того, спикер Госдумы провел рабочую встречу со своими иранским коллегой. Вячеслав Володин и председателем Собрания Исламского Совета ИРИ Мохаммад Багер Галибаф выступили за укрепление отношений между странами на основе дружбы, доверия и отсутствия двойных стандартов. Политики обсудили межпарламентское сотрудничество РФ и Ирана, а также активизацию торгового-экономических связей.

“Мы со своей стороны должны делать все для того, чтобы отношения между нашими странами были более динамичными, а наше сотрудничество вышло на новый уровень”, – отметил Володин.

Также стороны договорились продолжить совместную работу в рамках Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. “Этот формат доказал свою эффективность”, – подчеркнул спикер ГД.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.03 / Скандалы: Серая зона Роспатента

06.10 / Мнение: Почему в России процветает голосовой спам

26.10 / Число умерших после прививки от гриппа в Южной Корее достигло 59 человек

22.05 / Овнам стоит выбрать радужный маникюр: идеальный цвет ногтей согласно знаку зодиака

18.12 / СМИ сообщили о смерти легендарного мэра Харькова

19.03 / Мнение: Россия – либеральная страна

08.08 / Названо время суток, когда лучше отказаться от малины

10.12 / Мнение: Тайное награждение Ас-Сиси

28.06 / Алеся Кафельникова объяснила, почему скрывала беременность

28.05 / Хотевшие выпить в самолете россияне подрались с полицией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика