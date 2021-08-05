Лидер федерального списка «Партии пенсионеров» призвал россиян увеличить гробовые сбережения

«Похоронный король» России Олег Шелягов, возглавивший предвыборный список «Партии пенсионеров», заявил, что россияне откладывают на похороны слишком мало денег и призвал их увеличить эти накопления.

Олег Шелягов владеет сетью похоронных агентств «Ритуал.ру». В последнее время его компания получила небывалый приток клиентов, однако «средний чек» похорон стабильно снижается. Люди могут позволить себе всё меньше услуг и принадлежностей. Так, не стало на похоронах оркестров, количество венков сократилось вдвое, а вошедшие было в моду лакированные гробы с ручками вновь уступают место дешёвым домовинам из неоструганной сосны, обитой ситцем. Лидер партийного списка видит в этом неуважение граждан к собственной смерти.

«Ситуация абсурдная. Обслуживаем вдвое больше жмуров, а оборот в рублях тот же, что раньше. А если в долларах считать, так вообще слёзы. Правительство, как всегда, ограничивается полумерами, это вредит отрасли. Клиентуру нам обеспечили, а деньги-то где? В Думе я буду серьёзно заниматься этим вопросом», – рассказал Олег Шелягов.

Основной целью «Партии пенсионеров», если она пройдёт в новый состав Госдумы, станет повышение сознательности граждан. Каждый избиратель, по мнению партийцев, должен иметь средства на достойные похороны, четыре венка, атласное покрывало, лаковый гроб и шестерых грузчиков, которые его понесут. Для этого россиян обяжут завести спецсчета в Сбербанке.

В доказательство серьёзности своих намерений Олег Шелягов пообещал повысить цены на обитые тканью гробы и установить существенные скидки на лакированные.

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