 

МИД РФ решил проверить информацию о россиянах среди нелегалов в Литве

05.08.2021, 16:42, Новости дня
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Москва проверяет данные о том, что среди мигрантов на белорусско-литовской границе могут быть граждане России, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

«По имеющейся информации, среди находящихся в Литве мигрантов могут быть граждане России. Эти данные в настоящее время проверяются», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в случае подтверждения этой информации «возвращение российских граждан на родину должно осуществляться в строгом соответствии с документом, который уже имеется». Он отметил, что речь идет о соглашении между Россией и европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 года.

Ранее замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, есть также граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.



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