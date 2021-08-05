США отложили продление виз российским дипломатам

Вашингтон не торопится рассматривать документы на продление виз у десятков российских дипломатов, находящихся в США, несмотря на достигнутые договоренности, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

«У 60 сотрудников посольства и двух генконсульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне визы уже давно истекли, а документы на их продление до сих пор лежат без рассмотрения. Вместе с членами семей это порядка 150 человек», – приводит РИА «Новости» слова Бикантова.

Он подчеркнул, что «американская сторона не торопится выполнять свою часть тех небольших пониманий, о которых удалось условиться, чтобы не обрушить и без того хрупкие двусторонние связи», и напомнил, что Москва готова оперативно выдать визы новым сотрудникам посольства США, направляемым для работы в Москву.

«Но конструктивная работа возможна лишь в случае, если она будет выстраиваться на взаимной основе, без попыток добиться для себя односторонних уступок и выгод. Надеемся, что в Вашингтоне начнут наконец руководствоваться здравым смыслом, а не иллюзиями опасной игры с нулевой суммой, чреватой новым витком конфронтации», – сообщил представитель МИД.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона ждет от Вашингтона конструктивного подхода к визовым вопросам и призывает возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог. Он подчеркнул, что Москва не запрещает Вашингтону полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России, и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал».

Антонов также обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств РФ и США.

США передали РФ список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.

В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из РФ и третьих стран.