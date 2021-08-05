«Работаешь утром, вечером и в ночную смену»

Российские мужчины — о жизни в декрете.

Максим Барбашин с детьми. Фото предоставлено героями публикации

С 2017 года у мужчин в РФ появилось право выхода в декретный отпуск. Но, по данным социологических исследований, 35% из них категорически отвергают такую возможность, а еще 26% сомневаются, склоняясь все же, что декрет — удел супруги. Объясняют свою позицию по-разному: от беспокойства за карьеру до представлений о делении ролей в семье. «Новая» поговорила с теми мужчинами, которых декрет не испугал.

Максим Барбашин, Москва, папа семилетней Маши и четырехлетнего Миши:

Моя жена — финансовый директор в крупной компании. Она много времени тратит на работу и долго шла к этой должности. Прерывать карьеру не хотела. А я — наоборот, мечтал заниматься детьми. Решение пришло само собой.

С 2014 года я полностью отвечаю за Машу и Мишу.

Декрет воспринимал, как обычный отпуск. Надеялся, что наконец-то отдохну, ребенка всего лишь нужно будет кормить и переодевать. Хотел пересмотреть сериалы, много гулять… Нагулялся я вдоволь! По шесть часов в день с коляской.

Когда объявил на работе, что пойду в декрет вместо жены, практически все посмеялись. Стали интересоваться технической стороной вопроса: как я буду кормить ребенка, переодевать. Чаще всего спрашивали: «А деньги кто будет зарабатывать?» Утверждали, что только мать может знать, что нужно ребенку.

У нас в стране гражданин в декрете — это нонсенс. В нем видят добытчика, в женщине — воспитательницу. В комментариях в моем блоге до сих пор про это пишут.

Говорят, что гордиться мне нечем, что нужно деньги зарабатывать, а не с детьми нянчиться. Я считаю такую реакцию странной. В каждой семье свои правила.

И если так сложилось, значит всем комфортно. Поначалу я сам боялся признаваться, что сижу с детьми, но со временем это ушло. Я открыто говорю, что я «папа в декрете».

Максим Барбашин с семьей. Фото предоставлено героями публикации

Конечно, мужчине может быть тяжело в декретном отпуске. Первая часть трудностей — это само обращение с ребенком. С кое-чем не разобрался до сих пор — не умею заплетать косички. Вторая проблема — бытовые дела: готовка, стирка, уборка. Не каждый до декрета занимался домашними делами, и это тоже проблема, которую часто игнорируют.

Мне повезло: готовить я умел, всю жизнь был связан с ресторанами, по образованию — повар-кондитер. До женитьбы жил один, поэтому все по дому делать умел.

Наверное, больше трудностей было связано с самой дочкой: всегда нужно быть в тонусе, особо не расслабишься. В самом начале было волнительно кормить, держать, пеленать, но этот страх быстро проходит, привыкаешь. Никаких книг заранее не читал, фильмов не смотрел. Пришлось всему учиться в процессе.

С супругой нам повезло: у нас одинаковые взгляды на воспитание детей. Споры бывают только по поводу одежды: ей часто кажется, что я одеваю их слишком легко. Еще как-то раз записал дочь в секцию акробатического рок-н-ролла, а ей не сказал… Жена расстроилась, что я не согласовал это с ней. Она против серьезных занятий спортом — опасалась травм. Я объяснил, что на начальных этапах это больше похоже на общую физическую подготовку. В итоге Маша осталась в секции.

Думаю, пройти декрет нужно каждому отцу. Пусть не полтора года, но как минимум три–четыре месяца.

Только так можно окончательно сломать установки про разделение обязанностей и сугубо женские дела. И насладиться воспитанием ребенка, конечно.

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Святослав Панин на прогулке с детьми. Фото предоставлено героями публикации

Моя жена работает на себя, а я почти ничем не занимаюсь. Поэтому и решили, что пойду в декрет вместо нее. Родственники и друзья восхитились, но удивлялись.

А вот незнакомцам принимать такое положение дел трудно. Что в больнице, что в воспитательных группах — думают, что в декрете мама. Начинают недоумевать, когда спрашивают о буднях детей, а им отвечаю я. Приходится объясняться, выслушивать еще больше вопросов и наслаждаться шокированными лицами.

Иногда люди задают совсем уж нелепые вопросы. Мы как-то отмечали день рождения ребенка друзей, одна гостья спросила, как мы кормим детей. Я рассказал, что каждые три часа смесью из бутылочки. А она выдала: «Вы еще и по времени кормите? Где-то в тетрадке что ли записываете, когда последний раз кормили?» Это была самая странная беседа про родительство за все время…

Сыновья заставляют нас быть более ответственными. После их появления начинаешь понимать, что каждое твое действие будет зеркальным. Стоит мне показать жене язык, старший сын это увидит, и вот через какое-то время он начинает показывать его мне. А языком дело не заканчивается…

Декрет сделал мой характер тверже. Ведь иногда все-таки приходится перебороть себя и сказать «нет» двухлетке, которая выпрашивает у тебя профитролину. Это тяжелее, чем кажется.

В остальном никаких серьезных перемен я не чувствую. Кардинально поменялся только взгляд на девушек, которые сидят с детьми.

Когда с этим не сталкиваешься, думаешь: «Да чего там, что-то закинул в машинку стираться, быстро помыл посуду да подмел, а потом делай весь день то, что хочешь». Как бы ни так.

А ведь некоторые девушки еще зарабатывать в декрете умудряются!

В декрете приходится одновременно делать несколько дел: готовить, менять подгузники, выдавать еду. Если получается — повезло. Но дети все делают по настроению, поэтому могут и не захотеть заниматься тем, что им предложишь. Так вот и растягивается весь день.

С этими однотипными обязанностями попадаешь в «день сурка». Если ты к этому не готов, с выходом в декрет стоит подождать.

Отцов часто спрашивают, что сложнее: работать или сидеть в декрете. Но лично мне сравнивать сложно. На работе ты понимаешь, что и для чего ты делаешь, и почему получаешь деньги за выполненные задачи. В декретном отпуске с детьми все превращается в эксперимент. Ты не знаешь, что будет через полчаса, завтра и когда угодно дальше, какими дети вырастут и как твои действия скажутся на их будущем».

Павел Герасимов из Калуги, папа двухлетней Капитолины и трехнедельной Ангелины

Павел Герасимов с дочкой Капитолиной. Фото предоставлено героями публикации

До рождения старшей дочки я работал в центре дополнительного образования, проводил массовые мероприятия, корпоративы, свадьбы. У супруги работа более стабильная — она заместитель директора в детском саду.

Сначала она просто пошутила про то, что лучше в декрет отправить меня. Потом уже стали обсуждать это всерьез. Для нас мой выход в декрет оказался идеальным вариантом: я могу работать из дома и по выходным, а еще полностью погружаться в родительство.

Родственники у нас в основном советских взглядов, поэтому впали в ступор. Говорили, что я не справлюсь, спрашивали, как я собираюсь кормить дочь. Грудью?

Павел Герасимов с семьей. Фото предоставлено героями публикации

Только мама поддержала. Друзья посмеивались, называли кормящим папой. Когда поняли, что у меня получается, успокоились.

Больше всего мне удивляются в поликлиниках, причем и люди в очередях, и врачи. Участковая вообще сказала, что это третий случай на ее практике. Лечит детей она лет 20.

Сложнее всего было в первые дни, когда приходилось приучать Капитолину к бутылочке и спасать от коликов. А еще когда у нее начали резаться зубы — она плакала целыми ночами. Дочь успокаивалась, только когда я брал на руки и подолгу укачивал.

Чтобы она хоть ненадолго уснула, включал белый шум — звуки моря, вентилятора. Получается, во время декрета ты работаешь утром, вечером и в ночную смену…

Большинство мужчин отправляют в декрет женщин. Я пошел сам, потому что действовал в интересах семьи. Хотел, чтобы у меня была эмоциональная связь с дочерью.

За эти три года я видел все важнейшие моменты: от первой улыбки, зубов и шагов до первых слов, танцев и песен.

От этого и жене спокойнее, она понимает, что мне можно доверить детей. Сейчас мой декретный отпуск почти закончился. Но в июле у нас появилась вторая дочка. И я в любой момент готов пойти в декрет опять.

Арина Васильчук

— специально для «Новой»

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