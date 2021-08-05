Мэр Конотопа облил нардепа Качуру водой на заседании горсовета

Бутылку с водой на заседание городского совета принес сам Качура, чтобы обратить внимание местных властей на очистку воды.

Выступая на заседании, Качура обратил внимание на проблемы Конотопа. В городе закрываются предприятия, в частности мясокомбинат и молокозавод, а местный хлебзавод находится в плохом состоянии, пишет Delo.ua.

– Почему депутаты к вам обращаются, а вы не решаете эти вопросы, блокируете решения, когда с обращением приходят представители партии “Слуга народа”? – спросил Качура у Семенихина.

После этого нардеп поставил перед мэром города бутылку с мутной жидкостью. Качура сказал, что ее набрали из крана в Конотопе.

– Господин Качура, я предлагаю вам немного отрезвиться нашей конотопской водичкой и прийти немного в себя, – сказал мэр Конотопа и выплеснул воду на депутата, который сидел рядом.

В зале заседания аплодировали словам мэра. Между Качурой и Семенихиным произошла потасовка, к ним подбежали охранники и разняли их. Вода попала и на Семенихина, который пришел на заседание в белой рубашке.