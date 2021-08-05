 

Мэр Конотопа облил нардепа Качуру водой на заседании горсовета

05.08.2021, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бутылку с водой на заседание городского совета принес сам Качура, чтобы обратить внимание местных властей на очистку воды.

Выступая на заседании, Качура обратил внимание на проблемы Конотопа. В городе закрываются предприятия, в частности мясокомбинат и молокозавод, а местный хлебзавод находится в плохом состоянии, пишет Delo.ua.

– Почему депутаты к вам обращаются, а вы не решаете эти вопросы, блокируете решения, когда с обращением приходят представители партии “Слуга народа”? – спросил Качура у Семенихина.

После этого нардеп поставил перед мэром города бутылку с мутной жидкостью. Качура сказал, что ее набрали из крана в Конотопе.

– Господин Качура, я предлагаю вам немного отрезвиться нашей конотопской водичкой и прийти немного в себя, – сказал мэр Конотопа и выплеснул воду на депутата, который сидел рядом.

В зале заседания аплодировали словам мэра. Между Качурой и Семенихиным произошла потасовка, к ним подбежали охранники и разняли их. Вода попала и на Семенихина, который пришел на заседание в белой рубашке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Число заявок на пособие по безработице в США держится на уровне 1 млн

21.07 / Абхазия продлила срок закрытия границы с Россией

18.04 / Участникам субботников в рамках дня заботы о памятниках проведут экскурсии

23.12 / Госдума одобрила запрет СМИ-иноагентам на участие в предвыборных кампаниях

17.10 / Посол России: США отвергли предложение Путина по СНВ-3 без анализа

03.11 / В РФ начались продажи пикапов Great Wall Wingle 7

13.07 / Генсек ОДКБ созвал экстренное заседание из-за обострения между Ереваном и Баку

09.07 / Оперштаб по борьбе с коронавирусом поддержал возобновление международного авиасообщения

05.07 / Семья Галкина и Пугачевой, Высоцкая, Кожевникова, Чурикова отреагировали на пост Юлии Меньшовой на смерть отца

07.04 / AMD выпустит процессоры нового поколения Ryzen Threadripper

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика