Мэр Тернополя пригрозил закрыть фестиваль “Файне місто” из-за выступления польской группы Batushka, участники которой вышли на сцену в рясах

“Я категорически против любых антихристианских мероприятий в Тернополе! И хотя Тернопольский городской совет не является организатором фестиваля, будет проведен разговор с организаторами с участием правоохранительных органов. Или организаторы обязуются проводить фестиваль без антихристианских групп, символов, без участия групп из России, либо не проводить его вообще, – заявил Надал.

Он потребовал, чтобы организаторы также извинились перед жителями города.

“Наш город Тернополь славится своими христианскими ценностями, семейными традициями. Мы не позволим разорять, поносить, насмехаться над нашей религией”, – резюмировал он.

https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/posts/1890616297789025

В комментарии сайту Zaxid.net организаторы фестиваля назвали сложившуюся ситуацию неприятной, но подчеркнули, что не преследовали цели оскорбить чувства верующих. Вместе с тем с официальной страницы фестиваля в Instagram были удалены фрагменты выступления польского коллектива, отмечается в публикации.

Контекст:

Группа Batushka была основана в 2015 году. В своих песнях музыканты использует религиозные элементы, а на сцену выходят в рясах.

19 июля 2021 года мэрия Тернополя уже обращалась к организаторам фестиваля из-за участия в мероприятии групп из России.

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