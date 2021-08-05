Секретные документы по Defender потерял чиновник, который был кандидатом в послы в НАТО – The Guardian

По информации издания, он был кандидатом в послы Великобритании при НАТО. Назначение чиновника в настоящее время считается маловероятным. Лепсли приостановили допуск к секретной информации. В ожидании проверки чиновника перевели из министерства обороны в министерство иностранных дел.

Издание отмечает, что Лепсли – уважаемый чиновник, на госслужбе он находится с 1991 года, работал личным секретарем бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

“Чиновник регулярно появляется в группах аналитических центров, обсуждая вопросы обороны и внешней политики, и был заместителем министра обороны [Великобритании] Бена Уоллеса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 года”, – уточнило The Guardian.

Журналисты сообщили, что наиболее вероятное наказание, с которым столкнется Лепсли, – приостановка допуска к секретным материалам на несколько месяцев.

Представитель министерства иностранных дел заявил, что Великобритания серьезно относится к защите секретной информации.

“Соответствующее лицо было отстранено от деликатной работы, его допуск к системе безопасности уже приостановлен до полной проверки”, – подчеркнул он.

Контекст:

27 июня BBC сообщила, что получила в свое распоряжение ряд секретных документов минобороны страны. В них, среди прочего, шла речь об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море, когда Россия заявила, что он “нарушил границу” РФ в районе оккупированного Крыма.

Документы нашли на автобусной остановке в графстве Кент. Они подтверждали, что проход британского эсминца вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Как оказалось, документы на остановке потерял высокопоставленный чиновник минобороны Великобритании, его имя не называлось. Этот же чиновник сам сообщил об утере.

20 июля власти Великобритании заявили, что не нашли доказательств шпионажа в инциденте с секретными документами по Defender.

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