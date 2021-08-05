 

В “Голосе” отреагировали на выход из партии ивано-франковской городской ячейки

05.08.2021, 16:12, Новости дня
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“Мы строим либеральную политическую силу в самом глубоком понимании контекста либерализма… Кто-то стремится к консерватизму, кто-то тяготеет к христианской этике, у кого-то высокий уровень нетерпимости к определенным проявлениям свободы. Люди все очень разные, и это естественно”, – заявили в “Голосе”.

В политсиле отметили, что для партии важно, чтобы ее строили те, “кто искренне исповедует общие идеологические принципы”. В “Голосе” добавили, что за последние полгода к партии присоединилось более 500 новых членов.  

“Относительно решения франковских партийцев – мы его уважаем, благодарим их за работу и дальше идем параллельными маршрутами”, – резюмировали в “Голосе”.

Контекст:

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавлял Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

В “Голосе” с весны продолжается кризис. 22 марта 2021 года Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

По итогу партия вынесла предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Александре Устиновой, Соломии Бобровской, Ольге Стефанишиной, Роману Лозинскому и Владимиру Цабалю.

29 марта нардепы от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. 

16 июня половина членов депутатской фракции “Голос” объявила о создании парламентского объединения и о недоверии главе фракции Железняку. В новое объединение вошло 10 человек: Стефанишина, Бобровская, Юрчишин, Устинова, Лозинский, Цабаль, а также Галина Васильченко, Юлия Клименко, Наталья Пипа и Андрей Шараскин. Они инициировали исключение из состава фракции Рудик.

29 июля на съезде партии из нее исключили Устинову, Стефанишину, Лозинского, Юрчишина, Цабаля, Клименко и Бобровскую.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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