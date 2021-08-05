Sony выпустит новое устройство для виртуальной реальности

Как стало известно из достоверных источников, японская компания Sony готова выпустить на рынок новое устройство PS VR 2 для виртуальной реальности в видеоиграх. Его работа основана на технологии Flexible Scaling Resolution.

Здесь, как отмечают эксперты, будет обеспечен обзор на 110 градусов. Кроме того, гаджет хорошо отслеживает положение пальцев пользователя, реагируя на которое, обеспечивает четкое управление устройством.

Устройство станет очередным этапом в эволюции данных продуктов, утверждают источники. Производитель пока провел только закрытую презентацию, на которую могли попасть только специалисты. По имеющейся информации, полностью готовым для запуска в производство PS VR 2 станет не ранее февраля будущего года.