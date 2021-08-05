В России хотят создать новые туристические зоны

Действующие туристические зоны России могут расширить и заменить их “туристическими территориями”. С такой идеей выступили в Госдуме.

Авторы инициативы отмечают, что она позволит придать импульс развитию внутреннего туризма и привлечь больше инвестиций в туристическую отрасль. Согласно документу, статус “туристической территории” будут присваивать зонам с особым правовым режимом. Управляющие компании-резиденты таких территорий смогут получать налоговые и страховые льготы и компенсацию некоторых расходов. Кроме того, эти территории не смогут отчуждаться и обременяться правами третьих лиц, сообщает телеканал “360”.