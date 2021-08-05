 

“Мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится”. Никитюк показала статую, которая “решает проблему потенции”

05.08.2021, 15:18, Новости дня
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По словам 33-летней ведущей, эти статуи исполняют желания. Никитюк уточнила, что уже несколько десятков ее подписчиц написали ей в директ, что на территории базы отдыха есть деревянный трон, посидев на котором, можно забеременеть. Сама Никитюк воспользоваться этим троном не решилась.

После ведущая показала деревянную статую лежащего мужчины с неприкрытыми гениталиями и копытами вместо стоп.

“Еще одна статуя, которая решает проблему потенции у мужчин. Если – не дай бог! – мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится. Тут, правда, копыта, непонятно, как на это влияют, ну, то такое…” – рассказала ведущая.

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Скриншот: lesia_nikituk / Instagram


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в городе Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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