Звезде «Интернов» Ивану Охлобыстину мама пророчила карьеру не выше ПТУ

Звезда «Интернов» Иван Охлобыстин дал интервью сайту «ФАС», раскрыв некоторые подробности своей жизни. Как оказалось, нынешнему самому сексуальному мужчине страны и священнику мама пророчила только уровень ПТУ.

Иван Охлобыстин является не только популярным актером, но и многодетным отцом, а также имеет сан священника православной церкви. Артист дал интервью интернет-ресурсу «ФАС». В нем он пояснил о своей жизни и отношении к базовым ценностям, религии. Как оказалось, в веру он пришел не из страха смерти или наказания. По словам звезды сериала «Интерны», в гости к Богу не бывает опозданий. Поэтому всегда есть возможность и время все изменить, придя к правильному образу жизни.

Сейчас Охлобыстин является одним из наиболее востребованных актеров театра и кино России. В 2013 году журнал «Гламур» признал «батюшку» самым сексуальным мужчиной страны. Однако так было не всегда, и нынешний успех стал результатом упорного труда и работы над собой. С детских лет будущий кумир миллионов не отличался ни примерным поведением, ни высокой успеваемостью в школьные годы.

Так, как пишет «Политэксперт», из-за троек мама предсказывала юному Ивану Охлобыстину максимум ПТУ и не самую лучшую карьеру. Однако, преодолев все преграды, артист смог подняться до высот одного из самых популярных актеров страны, уважаемого паствой священника и морального авторитета.