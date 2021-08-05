 

В Москве задержан выбросивший сына с пятого этажа мужчина

05.08.2021, 15:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве задержали мужчину, который накануне вечером выбросил своего двухлетнего сына из окна пятого этажа. В ближайшее время его доставят в отделение полиции.

Напомним, что во вторник нерадивый отец сбросил малыша из окна на улице Шумилова на юго-востоке столицы, после чего он некоторое время смотрел на ребёнка, а потом попытался в полуголом виде. Очевидцы вызвали скорую помощь, благодаря чему его удалось спасти: мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело, пишет RT.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.06 / С чем носить летние топы и блузки с V-образным вырезом: примеры стильных образов

08.07 / Эксперты объяснили разницу в числе женатых мужчин и замужних женщин

17.06 / Пациентам с пересаженными органами может потребоваться три дозы вакцины от COVID-19

22.10 / Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом

12.01 / Ученые усомнились в способности человечества контролировать сверхразумный компьютер

29.03 / Россиянин задержан в Китае за попытку изнасилования кошки

08.02 / Пригожин с Валерией заразились коронавирусом в Дубае

14.07 / Ксения Собчак и оператор Сергей Ерженков обратились в СК

06.08 / Эмма Малинина опровергла вероятность развития рака у Фриске и Заворотнюк из-за ЭКО

19.12 / Мнение: ЖЖ теснят и отовсюду гонят

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика