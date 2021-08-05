 

Москвичи подали 300 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

05.08.2021, 15:08, Разное
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Продолжается сбор заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). С 17 по 19 сентября москвичи смогут принять участие в онлайн-выборах через портал mos.ru. Такой формат не только удобен для граждан, потому что позволяет отдать голос, не выходя из дома, но и максимально безопасен в период пандемии коронавируса, так как исключает лишние социальные контакты.

Прием заявок на сайте открылся 2 августа. За полтора дня дистанционный формат выбрали 150 тысяч жителей российской столицы, а днем 5 августа их число увеличилось вдвое – заявки подали уже 300 тысяч человек. Прием заявок продлится до 23:59 13 сентября.

Стать “электронным избирателем” могут все совершеннолетние граждане России, имеющие постоянную прописку в Москве. Для участия в ДЭГ необходимо активировать полную учетную запись на mos.ru. Все заявки будут направлены на проверку в ЦИК России.

Подтвердить свою учетную запись москвичи могут тремя способами: онлайн через сервис “Сбербанк ID”, дистанционно через портал gosuslugi.ru или очно в центрах “Мои документы”. Зарегистрироваться на ДЭГ можно не только на сайте, но и в мобильных приложениях “Моя Москва” и “Госуслуги Москвы”.

Отметим, что осенью гражданам предстоит участвовать не только в думских выборах. Жители некоторых районов столицы будут голосовать за парламентариев Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино.



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