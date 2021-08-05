 

Полиция обнаружила в Херсонской области крокодила, решает, как его поймать

05.08.2021, 14:24, Новости дня
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“Да, это правда. Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера”, – рассказал Байдаров.

Свидетели видели крокодила в озере, заросшем камышом. Он ел утку.

Правоохранители осмотрели озеро и обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного – около полутора метров. Сейчас территорию охраняют шесть полицейских. Местные власти и правоохранители решают, каким образом действовать дальше, как поймать животное.

Пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил, добавил Байдаров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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