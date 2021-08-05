 

В России считают, что Черное море превращается в “опасную зону противостояния”

05.08.2021, 14:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский чиновник полагает, что маневры Североатлантического альянса в регионе “провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации”.

Пилипсон говорил о влиянии учений стран НАТО Sea Breeze на ситуацию в регионе и добавил, что Россия будет обеспечивать национальную безопасность дипломатическими и иными средствами. Нагнетание военно-политической напряженности у российских границ несет в себе конфронтационный заряд, сказал работник МИД РФ.

Контекст:

Учения Sea Breeze 2021 проходили с 28 июня по 10 июля. В этом году в рамках учений в Черном море было рекордное количество участников. Маневры стали самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состояли из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они проходили в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за “агрессивного характера” и “поощрений милитаристских настроений” Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

В Госпогранслужбе Украины заявляли, что Россия регулярно прибегала к провокациям во время учений Sea Breeze 2021. Корабли Черноморского флота РФ и погранслужбы ФСБ РФ подходили в непосредственную близость к кораблям морской охраны ГПСУ и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран НАТО.

В ВМС Украины отметили, что активность со стороны РФ не помешала выполнить план учений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / “Сокрушительное поражение антикоррупционной реформы”. НАПК закрыло доступ к реестру электронных деклараций после решения КСУ

04.07 / В Москве девочка утонула в ванной, в то время как мама играла в карты

13.01 / Производство вакцины «Спутник V» началось в Бразилии

23.04 / Пентагон признал успехи Ирана в разработке баллистических ракет и БПЛА

06.02 / Таран рассказал о разграничении полномочий между Минобороны и Генштабом ВСУ

31.05 / На Сатурне и Юпитере могут идти дожди из Гелия

28.06 / В сети опубликованы снимки умных часов Huami Zepp E

29.05 / В Литве на монетах ошибочно выгравировали надпись на латышском языке, регулятор извинился

10.11 / Пашинян назвал условие предотвращения войны в Карабахе

20.07 / ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика