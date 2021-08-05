 

5 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

05.08.2021, 14:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Этот день в истории:

в 1858-м – по дну Атлантики был проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США. Королева Виктория обменялась поздравительными телеграммами с президентом США Джеймсом Бьюкененом. Приветствие английской королевы состояло из 103 слов, передача которых длилась 16 часов.
в 1886-м – в США вышла первая газета на украинском языке “Америка”.
в 1967-м – британская группа Pink Floyd выпускает дебютный студийный альбом The Piper at the Gates of Dawn (“Волынщик у ворот зари”), ставший классикой психоделического рока. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил данное творение группы на 347 место своего списка “500 величайших альбомов всех времен”.
в 1991-м – украинский спортсмен Сергей Бубка установил мировой рекорд, прыгнув с шестом на 6 м 10 см.
в 2001-м – американский бизнесмен, воздухоплаватель, яхтсмен и путешественник Стив Фоссетт в шестой раз начал кругосветное путешествие на воздушном шаре.

В этот день родились:

в 1844-м – Илья Репин, уроженец Харьковской области, российский художник-передвижник.
в 1850-м – Ги де Мопассан, французский писатель.
в 1893-м – Вера Холодная, уроженка Полтавы, российская актриса немого кино. В 1975 году в СССР вышел фильм Никиты Михалкова “Раба любви”. В основу сюжета легли эпизоды из жизни Веры Холодной.
в 1903-м – Борис Гмыря, украинский оперный певец, бас.
в 1930-м – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек на Луне.
в 1968-м – Олег Лужный, украинский футболист, бывший игрок национальной сборной, помощник главного тренера “Динамо” (Киев).

В этот день умерли:

в 1895-м – Фридрих Энгельс, немецкий философ, один из основоположников марксизма. Ему было 74 года.
в 1940-м – Фредерик Кук, американский путешественник и исследователь, 75 лет.
в 1962-м ­– Мерилин Монро, американская киноактриса, певица, модель, секс-символ 1950-х. Ей было 36 лет.
в 1987-м – Анатолий Папанов, советский актер театра и кино, 64 года.
в 2013-м – Дмитрий Гройсман, украинский правозащитник, основатель и руководитель Винницкой правозащитной группы, внес значительный вклад в отмену смертной казни в Украине. Ему был 41 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.09 / Байден посетил Нью-Йорк и Пенсильванию в день памяти жертв 11 сентября

25.01 / Президент Мексики заболел коронавирусом

07.07 / Большой театр ввел систему доступа по QR-кодам

14.09 / Социологи проявили интерес к методу определения легитимности выборов от НОМ

01.10 / В Англии запретили пластиковые соломинки и ватные палочки

06.05 / France 24 – к 200-летию кончины Наполеона в Париже не осталось ни одной улицы с именем императора

25.06 / Телевизор Xiaomi Mi TV Q1 75 будут продавать по 150 тыс. рублей

12.10 / Украина – Польша: плечом к плечу 

28.08 / CounterPunch – США сами виноваты в том, что Китай их опередил

21.01 / Прокуратура Москвы напомнила сайтам об ответственности за призывы на акции протеста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика