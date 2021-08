5 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Этот день в истории:

в 1858-м – по дну Атлантики был проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США. Королева Виктория обменялась поздравительными телеграммами с президентом США Джеймсом Бьюкененом. Приветствие английской королевы состояло из 103 слов, передача которых длилась 16 часов.

в 1886-м – в США вышла первая газета на украинском языке “Америка”.

в 1967-м – британская группа Pink Floyd выпускает дебютный студийный альбом The Piper at the Gates of Dawn (“Волынщик у ворот зари”), ставший классикой психоделического рока. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил данное творение группы на 347 место своего списка “500 величайших альбомов всех времен”.

в 1991-м – украинский спортсмен Сергей Бубка установил мировой рекорд, прыгнув с шестом на 6 м 10 см.

в 2001-м – американский бизнесмен, воздухоплаватель, яхтсмен и путешественник Стив Фоссетт в шестой раз начал кругосветное путешествие на воздушном шаре.

В этот день родились:

в 1844-м – Илья Репин, уроженец Харьковской области, российский художник-передвижник.

в 1850-м – Ги де Мопассан, французский писатель.

в 1893-м – Вера Холодная, уроженка Полтавы, российская актриса немого кино. В 1975 году в СССР вышел фильм Никиты Михалкова “Раба любви”. В основу сюжета легли эпизоды из жизни Веры Холодной.

в 1903-м – Борис Гмыря, украинский оперный певец, бас.

в 1930-м – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек на Луне.

в 1968-м – Олег Лужный, украинский футболист, бывший игрок национальной сборной, помощник главного тренера “Динамо” (Киев).

В этот день умерли:

в 1895-м – Фридрих Энгельс, немецкий философ, один из основоположников марксизма. Ему было 74 года.

в 1940-м – Фредерик Кук, американский путешественник и исследователь, 75 лет.

в 1962-м ­– Мерилин Монро, американская киноактриса, певица, модель, секс-символ 1950-х. Ей было 36 лет.

в 1987-м – Анатолий Папанов, советский актер театра и кино, 64 года.

в 2013-м – Дмитрий Гройсман, украинский правозащитник, основатель и руководитель Винницкой правозащитной группы, внес значительный вклад в отмену смертной казни в Украине. Ему был 41 год.

—