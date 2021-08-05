Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар

По словам Царик, праздничный концерт является благотворительным, а все деньги, вырученные от реализации билетов на НСК “Олимпийский”, переведут в фонд, который занимается строительством Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

Режиссер также отметила, что концерт будет длиться три часа и на 98% состоять из песен на украинском языке. Трансляция концерта будет также проводиться на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

По словам Царик, мероприятие срежиссировано таким образом, что каждая песня плавно будет перетекать в новую без пауз на конферанс.

Комментируя выбор артистов, которые будут петь на НСК “Олимпийский”, Царик отметила, что в первую очередь выбирали “легендарные песни”. Царик подчеркнула, что для нее это те песни, “которые в нашей стране знает каждый человек”.

Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. Список украинских артистов, которые примут участие в праздничном концерте, опубликован здесь.

В июне 2021 года украинская певица Katya Chilly заявила, что отказалась принимать участие в праздничном концерте, так как ее пригласили выступить бесплатно. “Я знаю, что многие согласились. Это роскошь. Я не могу себе позволить. Мне не стыдно. Это мой труд”, – написала тогда она.

27 июля стало известно, что от участия в концерте отстранена группа Green Grey. В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону – 20 июля он выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону.

29 июля украинская певица Мария Бурмака сообщила, что ее не пригласили принять участие в концерте. “Меня это никак не обижает. Потому что смешно и тупо переживать людям, которые стояли у истоков независимости и принимали непосредственное участие в борьбе за нее (которая, кстати, еще продолжается), о том, что не пригласили на концерт по случаю ее, независимости, 30-летия. Нам свое делать”, – написала Бурмака.

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