Ученые добавили 20 лет к возрасту древнего города Мачу-Пикчу

Результаты последних раскопок на территории загадочного перуанского города Мачу-Пикчу заставили ученых пересмотреть вероятную дату его основания.

Ранее в научных кругах принято было считать, что этот средневековый город был построен между 1440 и 1450 годом. Такое предположение было связано с периодом правления императора Пачакути, которые, как считается, распорядился построить для себя высокогорное поместье. Однако во время раскопок найдены останки местных жителей, которым, как оказалось, минимум на два десятилетия больше.

Напомним, что Мачу-Пикчу носит гордое звание нового чуда света. Город расположен в Перу на высоте около 2400 метров над уровнем моря и давно привлекает внимание археологов из разных стран мира.