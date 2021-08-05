 

Ученые добавили 20 лет к возрасту древнего города Мачу-Пикчу

05.08.2021, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Результаты последних раскопок на территории загадочного перуанского города Мачу-Пикчу заставили ученых пересмотреть вероятную дату его основания.

Ранее в научных кругах принято было считать, что этот средневековый город был построен между 1440 и 1450 годом. Такое предположение было связано с периодом правления императора Пачакути, которые, как считается, распорядился построить для себя высокогорное поместье. Однако во время раскопок найдены останки местных жителей, которым, как оказалось, минимум на два десятилетия больше.

Напомним, что Мачу-Пикчу носит гордое звание нового чуда света. Город расположен в Перу на высоте около 2400 метров над уровнем моря и давно привлекает внимание археологов из разных стран мира.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / В Пентагоне сочли Россию угрозой для США и их союзников в Европе

07.06 / На фабрике оружия в Сербии возобновился пожар

10.03 / Аляска первой в США разрешила вакцинировать от коронавируса с 16 лет

02.09 / Россия заключила соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»

26.03 / В Италии на складе нашли 29 млн доз вакцины AstraZeneca – СМИ

05.04 / В РФ выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

19.06 / В инклюзивном классе киевской школы учитель била ребенка. Ассистентке, снявшей видео, угрожали

22.01 / Минтруд предложил дать возможность отказаться от работы при угрозе здоровью

18.06 / Голикова назвала симптомы индийского штамма COVID

17.07 / Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика