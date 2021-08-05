Ученые установили, что у Луны никогда не было сильного магнитного поля

Американские исследователи установили, что у Луны никогда не было сильного магнитного поля. Новые исследования опровергли предыдущие предположения специалистов, изучавших спутник Земли.

Природный спутник Земли состоит из тех же материалов, однако ее свойства отличаются от Голубой планеты. Так, Луна никогда не имела такого же сильного магнитного поля. Об этом стало известно из публикации в авторитетном научном издании Science Advances, основанной на исследование американских ученых Сотрудники Университета Рочестера провели анализ образцов пород, собранных со спутника Земли во время миссий космического аппарата «Аполлон».

Ранее наука считала, что много миллионов лет назад Луна могла иметь мощное магнитное поле. Образовалась она порядка 4,5 миллиарда лет назад после столкновения Земли с неким небесным телом. Вследствие этого от Голубой планеты откололся кусок пород, который и попал на ее орбиту, превратившись со временем в ее спутник.

Идентичность составов Земли и Луны говорит о том, что им обеим присуще ядро из железа. Однако в результате изучения образцов спутника возрастом 3,9 – 3,2 миллиарда лет исследователи не обнаружили доказательства присутствия мощного магнитного поля. Именно этот период ранее наука считала временем наиболее сильного поля.

Источник: glas.ru