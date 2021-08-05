 

Ученые установили, что у Луны никогда не было сильного магнитного поля

05.08.2021, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи установили, что у Луны никогда не было сильного магнитного поля. Новые исследования опровергли предыдущие предположения специалистов, изучавших спутник Земли.
Природный спутник Земли состоит из тех же материалов, однако ее свойства отличаются от Голубой планеты. Так, Луна никогда не имела такого же сильного магнитного поля. Об этом стало известно из публикации в авторитетном научном издании Science Advances, основанной на исследование американских ученых Сотрудники Университета Рочестера провели анализ образцов пород, собранных со спутника Земли во время миссий космического аппарата «Аполлон».

Ранее наука считала, что много миллионов лет назад Луна могла иметь мощное магнитное поле. Образовалась она порядка 4,5 миллиарда лет назад после столкновения Земли с неким небесным телом. Вследствие этого от Голубой планеты откололся кусок пород, который и попал на ее орбиту, превратившись со временем в ее спутник.

Идентичность составов Земли и Луны говорит о том, что им обеим присуще ядро из железа. Однако в результате изучения образцов спутника возрастом 3,9 – 3,2 миллиарда лет исследователи не обнаружили доказательства присутствия мощного магнитного поля. Именно этот период ранее наука считала временем наиболее сильного поля.

Источник: glas.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.09 / «В лучах заката»: Кристина Орбакайте покорила фанатов новым фото в Сети

22.09 / Зеленского подняли на смех после очередной жалобы ЕС из-за Крыма: Что он курит?

24.06 / Лолита Милявская пожаловалась на высокие тарифы ЖКХ

15.11 / Оргкомитет «Формулы-1» объявил о дисквалификации Квята за отказ вставать на колено

02.08 / В Турции эксперты заявили о жиросжигающем эффекте кофе

14.06 / Все о носках: как выбрать, стирать, избежать мозолей и не переплачивать за маркетинговый ход (советы эксперта)

19.11 / “Чтобы избавиться от патогена”: Ученые открыли новый способ лечения воспалений

06.06 / Почему дети Кирова недовольны подарками? – Личное мнение

26.03 / Капитана панамского контейнеровоза наградили Орденом Дружбы

24.06 / Ученые: Облысение может быть фактором риска COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика