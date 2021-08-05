Скандалы: Елена Аверченко не поверила в китайские переводы

Судья Замоскворецкого суда возвратила дело банкиров, выводивших деньги из Геленджика за границу, обратно в прокуратуру

Весьма неожиданно завершилось разбирательство в Замоскворецком райсуде Москвы в отношении шести предполагаемых членов организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемых в хищении более 2 млрд руб. из Трастового республиканского банка (ТРБ) и ПАО «Геленджик-банк».

Как стало известно “Ъ”, уйдя на вынесение приговора, судья вместо этого вернула дело прокурору для устранения нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса, что на данной стадии судебных разбирательств бывает крайне редко.

Уголовное дело в отношении учредителя ТРБ Светланы Мхитарьян, бывших и. о. предправления Геленджик-банка Валентина Ржевского и члена совета директоров этого кредитного учреждения Дмитрия Горева, финансового консультанта Бориса Лерера, а также коммерсантов Анны Вольчик (ее уголовное преследование было прекращено уже в ходе процесса в связи с истечением срока давности) и Игоря Блинкова Замоскворецкий райсуд начал рассматривать в феврале 2020 года. Еще четверо фигурантов этого дела сейчас находятся в розыске. Отметим также, что конечным бенефициаром Геленджик-банка и еще более десятка разорившихся кредитных учреждений считается находящийся в федеральном розыске по делу о хищениях из Байкал-банка Илья Клигман (проживает в Германии). Впрочем, в деле, которое рассматривал Замоскворецкий райсуд, его фамилия, по данным “Ъ”, почему-то не фигурировала.

Всем подсудимым в зависимости от роли каждого следствие инкриминировало создание преступного сообщества и участие в нем, особо крупное мошенничество, перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, а также незаконное образование юридического лица (ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 193.1, ч. 1 ст. 172.1, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Как следует из материалов дела, расследованием которого занималось управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю, с марта 2014 по апрель 2017 года фигуранты путем заключения фиктивных договоров кредитования и махинаций с ценными бумагами похитили со счетов финансовых учреждений свыше 2 млрд руб.

Одним из организаторов ОПС правоохранительные органы считают учредителя ТРБ Светлану Мхитарьян. «В разное время обвиняемые вовлекли в преступную организацию еще пять участников, имеющих навыки в банковской деятельности. Организаторы поручили им пройти необходимые процедуры по согласованию своих кандидатур на должности руководителей банков и их структурных подразделений для непосредственного совершения конкретных преступных действий с использованием своего служебного положения»,— говорится в материалах дела. Одним из таких фигурантов, по данным “Ъ”, был финансовый консультант Борис Лерер, которого якобы прочили на руководящую должность в ТРБ. Впрочем, назначения так и не произошло из-за возбуждения уголовного дела.

Другая часть обвиняемых занималась созданием и регистрацией фиктивных фирм, через которые из ТРБ и Геленджик-банка (лишены лицензий в сентябре 2014 и июле 2015 года соответственно) выводились денежные средства. ТРБ остался должен вкладчикам 393,6 млн руб. Причем, как говорилось в сообщении регулятора, это кредитное учреждение было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых только в январе—августе 2014 года превысил 12 млрд руб. Геленджик-банк рухнул с долгом 867,2 млн руб.

Как выяснили следователи, для легализации похищенного члены ОПС за три года совершили 107 финансовых операций, в результате которых с помощью подложных документов перевели свыше $5,8 млн на счет подконтрольной компании-нерезидента, расположенной в Китае.

Эти махинации СКР вменил в вину подсудимым Лереру и Мхитарьян.

В решающую стадию судебное следствие по этому делу в Замоскворецком райсуде вступило в конце июля, когда были исследованы все 200 его томов, а гособвинитель в ходе прений запросил для подсудимых внушительные сроки — от 7,5 до 15 лет лишения свободы. Самого строгого наказания, по мнению прокурора, заслуживала Светлана Мхитарьян.

На днях судья Елена Аверченко, которая сейчас одновременно является и и. о. председателя суда, ушла на вынесение приговора, но сделать этого так и не смогла. Через десять дней предполагаемого написания приговора она неожиданно объявила, что возвращает дело прокурору Краснодарского края для устранения нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

Мотивом для такого решения, по данным “Ъ”, стало обвинительное заключение, составленное с нарушением требований УПК, что «исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения». Отметим, что на данной стадии подобные решения судьи принимают крайне редко.

Адвокаты фигурантов этого дела, с которыми удалось пообщаться “Ъ”, без объяснения причин категорически отказались комментировать решение судьи Аверченко. При этом не исключено, что, изучив судебное постановление, прокуратура обжалует его в апелляционной инстанции.

Олег Рубникович