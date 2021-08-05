 

Российский вольный борец Угуев принес сборной 16-е золото Олимпиады

05.08.2021, 14:14, Разное
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Российский борец вольного стиля Заур Угуев одержал победу в финальной схватке на Олимпийских играх в Токио. Он принёс национальной сборной 16-ую золотую медаль.

В заключительном бою за звание лучшего в весовой категории до 57 килограммов он встретился с представителем Индии Кумаром Рави. Поединок завершился со счётом 7:4 в пользу россиянина. До этого он одолел американца Томаса Гилмана, Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана и предствителя Ирана Резу Атринагарчи, сообщает Ura.ru.



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