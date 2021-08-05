 

Российский борец вольного стиля Угуев завоевал золото Олимпиады

05.08.2021, 14:00, Новости дня
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Российский боец Заур Угуев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В финале Угуев победил представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4, передает ТАСС.

Сборная России, завоевавшая 16 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей, поднялась на пятое место в медальном зачете.

Ранее российский боксер Глеб Бакши стал бронзовым призером олимпийского турнира в весе до 75 кг.



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