Российский борец вольного стиля Угуев завоевал золото Олимпиады

Российский боец Заур Угуев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В финале Угуев победил представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4, передает ТАСС.

Сборная России, завоевавшая 16 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей, поднялась на пятое место в медальном зачете.

Ранее российский боксер Глеб Бакши стал бронзовым призером олимпийского турнира в весе до 75 кг.